كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية

أطلق أهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مبادرة مجتمعية لتركيب كاميرات مراقبة تغطي جميع أنحاء القرية، بهدف تعزيز الأمن والحد من انتشار الجريمة، وذلك عقب الحادث المأساوي الذي شهدته القرية مؤخرًا.

وقال محمد فاروق، أحد أهالي القرية والمنظمين للمبادرة، لموقع مصراوي، إن اجتماعًا عُقد داخل منزل نبيل عرفة، عمدة قرية الراهب، جرى خلاله الاتفاق على البدء الفوري في مشروع تركيب كاميرات مراقبة شاملة، مع العمل على استخراج وجلب جميع الموافقات الأمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل قانوني ومنظم.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تحقيق الأمن والأمان داخل القرية، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن المشاركة مطلوبة من جميع أهالي القرية دون استثناء، عائلة عائلة، وبيت بيت، رجالًا ونساءً، شبابًا وكبارًا، مشددًا على أن كل منزل يتحمل مسؤوليته في إنجاح هذا المشروع المجتمعي.

وأشار إلى الاتفاق على تحديد قيمة مساهمة قدرها 150 جنيهًا عن كل بيت، يتم تسليمها إلى لأحد المنظمين لسرعة البدء في تنفيذ المشروع، مطالبًا بسرعة السداد وعدم التهاون حتى يرى المشروع النور في أقرب وقت.

وأكد منظمو المبادرة أن الهدف الأساسي هو تأمين مستقبل الأبناء، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة، داعين الجميع إلى التكاتف والعمل بروح واحدة حتى يتم إنجاز المشروع بالكامل.

وتأتي هذه المبادرة عقب الجريمة البشعة التي شهدتها قرية الراهب، حيث لقي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة مصرعهم داخل منزل مهجور، بعد خروجهم من منازلهم متجهين إلى الدرس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخيم الحزن على القرية عقب تشييع جثامين الأطفال، وسط مطالبات واسعة بتشديد الإجراءات الأمنية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، وهو ما دفع الأهالي إلى التحرك السريع وإطلاق هذه المبادرة المجتمعية.