هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" كانت خطأ

كتب : منال المصري

01:40 م 21/01/2026

هشام عز العرب

كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر "CIB"، أكبر بنك خاص في مصر، إن طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" للدين العام من وزارة المالية إلى البنك المركزي كانت خطأ.

وأشار عز العرب خلال مقابلة مع CNBC عربية اليوم على هامش مشاركته في منتدى دافوس للاقتصاد العالمي، أن مشكلة مصر في حجم الإيرادات وليس في حجم الدين موضحا أن إيرادات الموازنة المصرية للناتج المحلي الإجمالي ضمن الأقل في الأسواق الناشئة.

عاد حسن هيكل رجل الأعمال المصري إلى طرح مقترحه المثير للجدل خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "المقايضة الكبرى" والذي يقوم على نقل الدين العام للدولة إلى البنك المركزي مقابل تملّكه أصولًا سيادية، من بينها هيئة قناة السويس.

وقد قوبل هذا المقترح برفض واسع من جانب خبراء الاقتصاد والمصرفيين، الذين حذروا من تداعياته السلبية الخطيرة على الدولة وعلى البنك المركزي، مؤكدين أن الأخير لا يمتلك القدرة أو الدور المؤسسي الذي يؤهله لتحمل صدمات مفاجئة من هذا النوع، لما قد يترتب عليها من اختلالات نقدية ومالية جسيمة.

ويرى بعض المراقبين أن حسن هيكل ارتكب خطأً كبيرًا بطرح مثل هذا المقترح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل كونه عضوًا في اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما قد يتسبب في إحراج للحكومة وإثارة بلبلة غير مبررة في الرأي العام.

وعلى مستوى التجارب العالمية، لا تدخل ضمن مهام البنوك المركزية تملّك أصول بغرض تحقيق أرباح، إذ يقتصر دورها الأساسي على تنظيم السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي، بينما يظل النشاط الربحي قائمًا على البنوك التجارية التي يتركز عملها في تلقي الودائع وتوظيفها.

وبحسب عز العرب، فإن وحدة الإيرادات في الموازنة ستساهم في مواجهة ارتفاع خدمة الدين حيث السردية الوطنية تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لنحو 70%.

وأكد أنه لا يمكن مقارنة الاقتصادي المصري بالاقتصاد الأميركي في مسألة شراء الأصول.

كان الدين العام للدولة تراجع من نحو 97% في العام المالي 2022- 2023 إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2024-2025.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام عز العرب لبنك التجاري الدولي مصر بنك CIB البنك التجاري الدولي مصر طريقة عرض فكرة المقايضة الكبرى نتدى دافوس للاقتصاد العالمي

