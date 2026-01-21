قرار جمهوري بتجديد الثقة في هشام بدر نائبًا لرئيس هيئة الشراء الموحد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد الثقة في الدكتور هشام بدر نائبًا لرئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بدرجة نائب وزير، وهو المنصب الذي تولاه في دورتين متتاليتين.

وسبق أن صدر قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور هشام المتولي ستيت رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بدرجة وزير.

من هو الدكتور هشام بدر؟

يمتلك الدكتور هشام بدر خبرة في قطاع الدواء تمتد لأكثر من 29 عامًا في قطاع الصناعات الدوائية، عمل خلالها في العديد من شركات الأدوية متعددة الجنسيات، وتم تجديد الثقة به نائبًا لرئيس هيئة الشراء الموحد ومسؤولًا عن التحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية، بهدف تحقيق التكامل بين الجهات الصحية المختلفة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للدولة.

الدكتور هشام بدر خبير استراتيجي في مجال القطاع الصيدلي والصحي، نجح على مدار ثلاثة عقود في إرساء وتطويع آليات وسياسات مؤسسات متعددة الجنسيات وهيئات وطنية، لتأسيس وقيادة العديد من الخطط والمبادرات في مصر وعدد من الدول الأفريقية لخدمة المجتمع، وإعادة هيكلة منظومة وطنية في مجال الدواء، وخلق كوادر قيادية، والعمل على توطين صناعات حيوية وإقامة شراكات استراتيجية، بما يسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية في المجال الصحي والدوائي.

تشمل خبرته العمل في تخصصات متعددة، مثل التسويق وسلاسل الإمداد والتوريد والتصدير وتطوير الأعمال وتنمية الأسواق الأفريقية وإعادة الهيكلة وإبرام العقود والاتفاقيات الحكومية ونقل التكنولوجيا، مما أكسبه رؤية شاملة ومتكاملة في هذا القطاع الحيوي.

بدأ حياته المهنية في شركة جلاكسو الإنجليزية، وتدرج في قيادة قطاعات مختلفة، ثم تولى مناصب قيادية عند اندماجها لتصبح جلاكسو سميثكلاين، حيث شغل عضوية الفريق التنفيذي وقاد فروع الشركة في عدد من الدول الأفريقية، وعلى رأسها السودان

انتقل لاحقًا إلى المجال العام كنائب لرئيس مدينة الدواء «جيبتو فارما» لقطاع الشؤون التجارية وتنمية الأعمال، حيث قاد قطاعات المبيعات والتسويق والمشروعات الاستراتيجية، وأسهم في توطين الصناعات البيولوجية والتوسع في التصدير إلى أفريقيا.

حظي بدر، على مدار سنوات عمله المهني، بالعديد من الجوائز والشهادات التقديرية تقديرًا لنجاحاته وإسهاماته، من بينها حصوله على جائزة دولية من شركة جلاكسو سميث كلاين عن وضع وتنفيذ استراتيجية جديدة لبناء وتطوير الأسواق، التي جرى الاقتداء بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية.

كما

تم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة شركة فاكسيرا (الشركة الوطنية للمصل واللقاح)، ولعضوية لجنة توطين الصناعات بالقطاع الصحي، ليكون عضوًا فاعلًا في صياغة السياسات الداعمة لتوطين وتعميق الصناعات الوطنية.