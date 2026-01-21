إعلان

رويترز: وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد

كتب : مصراوي

01:12 م 21/01/2026

رفعت الأسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء وفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتورط في عمليات قتل جماعية خلال انتفاضة عام 1982 في سوريا، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان مباشرة على الأمر.

رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، ولد عام 1937، تدرج بالمناصب العسكرية، وأسس سرايا الدفاع وقادها في مجزرة حماة عام 1982، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل، خرج من سوريا بعد خلاف مع شقيقه، وعاد إليها عام 2021 بعد 36 عاما أمضاها في المنفى. صدرت بحقه مذكرة توقيف في فرنسا.

في عام 2013 رفعت مجموعة "شربا" لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد رفعت في فرنسا، وذلك بتهمة غسل أموال سورية عامة ضمن عصابة منظمة، وأدلى رفعت بإفادته عام 2015 أمام القضاء الفرنسي، ونفى ارتكاب أي مخالفات. ولكن محكمة البداية الفرنسية أصدرت عام 2020 حكما بسجنه 4 سنوات ومصادرة العقارات التي يملكها في فرنسا،

وفي بريطانيا أصدر الادعاء البريطاني قرارا يقضي بتجميد أصول بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد في بريطانيا، كما أمرت السلطات الإسبانية بمصادرة ممتلكات أسرة رفعت الأسد، وتجميد حساباتها المصرفية، وذلك ضمن تحقيق ضده بتهم تتعلق بغسيل أموال.

وأصدر القضاء الفدرالي السويسري في أغسطس 2023 مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا عام 1982. وأصدر الاتحاد الأوروبي في مايو 2023 عقوبات متعلقة بتجارة المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان على ابنه مضر من زوجته أميرة الأسد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة رفعت الأسد وفاة عم بشار الأسد وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق معلومات عن رفعت الأسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا
أخبار السيارات

سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا
الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
زووم

الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
زووم

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
علاقات

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
أخبار مصر

غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي