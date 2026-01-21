رويترز: وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد

وكالات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء وفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتورط في عمليات قتل جماعية خلال انتفاضة عام 1982 في سوريا، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان مباشرة على الأمر.

رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، ولد عام 1937، تدرج بالمناصب العسكرية، وأسس سرايا الدفاع وقادها في مجزرة حماة عام 1982، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل، خرج من سوريا بعد خلاف مع شقيقه، وعاد إليها عام 2021 بعد 36 عاما أمضاها في المنفى. صدرت بحقه مذكرة توقيف في فرنسا.

في عام 2013 رفعت مجموعة "شربا" لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد رفعت في فرنسا، وذلك بتهمة غسل أموال سورية عامة ضمن عصابة منظمة، وأدلى رفعت بإفادته عام 2015 أمام القضاء الفرنسي، ونفى ارتكاب أي مخالفات. ولكن محكمة البداية الفرنسية أصدرت عام 2020 حكما بسجنه 4 سنوات ومصادرة العقارات التي يملكها في فرنسا،

وفي بريطانيا أصدر الادعاء البريطاني قرارا يقضي بتجميد أصول بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد في بريطانيا، كما أمرت السلطات الإسبانية بمصادرة ممتلكات أسرة رفعت الأسد، وتجميد حساباتها المصرفية، وذلك ضمن تحقيق ضده بتهم تتعلق بغسيل أموال.

وأصدر القضاء الفدرالي السويسري في أغسطس 2023 مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا عام 1982. وأصدر الاتحاد الأوروبي في مايو 2023 عقوبات متعلقة بتجارة المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان على ابنه مضر من زوجته أميرة الأسد.