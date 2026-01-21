إعلان

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

10:32 ص 21/01/2026
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا.

وحذرت "الهيئة"، من أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ويعمل على ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 2 إلى 3 متر.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح، قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

