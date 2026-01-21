إعلان

الداخلية تضبط 293 قضية مخدرات وتنفذ 60 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:42 م 21/01/2026

حملات امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 293 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 329 متهمًا، و78 قطعة سلاح ناري بحوزة 71 متهمًا، وتنفيذ 60.944 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
كما أسفرت الجهود عن تحرير 321 دراجة نارية مخالفة و21.038 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.

حملات امنية مخدرات مخالفات مرورية

