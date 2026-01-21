حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

كتب– أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء، وحتى الإثنين 26 يناير 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت "الهيئة"، في بيان لها، أن الطقس يسوده البرودة في الصباح الباكر، ويكون مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا، ثم باردًا ليلًا على معظم الأنحاء، مع تسجيل درجات حرارة أعلى نسبيًا على مناطق جنوب البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس 22 يناير على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

ونبهت "الهيئة"، إلى نشاط للرياح اعتبارًا من الخميس 22 يناير وحتى الأحد 25 يناير 2026 على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس إلى الإثنين

وكشفت "الأرصاد الجوية"، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الخميس إلى الاثنين، وجاءت على النحو التالي:

الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة، العظمى 30 درجة

الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجة، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة، العظمى 30 درجة

السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجة، العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 27 درجة

الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجة، العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 27 درجة

الاثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجة، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة، العظمى 29 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، خاصة مع نشاط الرياح على عدد من المناطق.

