حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

صور.. البيئة تنجح في إنقاذ طائر بومة علق بجدار أحد العقارات بالإسكندرية

تصوير- محمد معروف:

تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب الجدد بالتعاون مع مجلس النواب، بدايةً من اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وذلك للنواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني؛ دعمًا لمسيرة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

مدة البرنامج

يمتد البرنامج لمدة 6 أيام تدريبية مقسمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على أن ينتهي البرنامج يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

الفئة المستهدفة

يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المستهدفين من البرنامج 391 عضوًا.

وتعتمد منهجية التدريب على ورش العمل واللقاءات والمناقشات المفتوحة مع كبار الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المحاضرات التفاعلية.

الهدف من البرنامج

يهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.

ويأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.

محاور البرنامج

- الدبلوماسية البرلمانية - البروتوكول والاتيكيت والمراسم

- الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: التخطيط الاستراتيجي وربط القوانين بالسياسات الوطنية. ماهية الخطة وأهدافها الاستراتيجية (النمو – العدالة – الاستدامة – التوازن الإقليمي). المراحل المؤسسية لإعدادها (الحكومة – مجلس الوزراء – البرلمان)، والإجراءات البرلمانية لمناقشة الخطة داخل مجلس الشيوخ. وربط الخطة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

- المحور الإعلامي من التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، وإدارة الأزمات الإعلامية، والحملات الإعلامية.

- المهارات المعرفية والفكرية: استشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وتحليل السياسات العامة وإعداد أوراق السياسات. العمل الرقمي: التحول الرقمي، إدارة البيانات، تطوير أدوات الرقابة.