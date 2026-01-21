برلماني يطالب بخطة عاجلة لوقف هجرة الأطباء وتحسين أوضاع الكوادر الطبية

تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، موجه وزير الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة للحد من هجرة الكوادر الطبية والحفاظ على الاستثمار في القوى البشرية.

وأشار "زين الدين"، إلى أن الدولة المصرية شهدت مؤخرًا طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، وهو جهد مشكور يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن، إلا أننا نلاحظ فجوة متزايدة بين تطوير المنشآت وبين الاستثمار في البشر (الطواقم الطبية).

وقال وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إنه بالرغم من وجود هذه الإمكانيات اللوجستية، ما زال القطاع الطبي الحكومي يعاني من نزيف مستمر في الكوادر المؤهلة (أطباء، تمريض، وفنيين)، حيث يفضل الكثير منهم إما العمل في القطاع الخاص أو السفر للخارج بحثاً عن بيئة عمل أفضل وعائد مادي يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأوضح النائب، أن الحكومة أعلنت مرارًا وتكرارًا اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية لا زالت قائمة، قائلًا: "أصبح حلم أي طبيب حديث التخرج هو الهجرة للخارج فورا".

وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة الصحة، بإعلان خطة تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأطقم الطبية بما يضمن بقاءهم داخل منظومة الصحة الحكومية.

واقترح محمد زين الدين، تفعيل حوافز استثنائية أو بدل طبي يتناسب مع التحديات الراهنة، ليتماشى مع التطور العمراني والتكنولوجي الذي تشهده المستشفيات.

وشدد النائب على وزارة الصحة ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية والمهنية للأطباء والتمريض، للحد من ظاهرة الهجرة للخارج.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025