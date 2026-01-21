إعلان

برلماني يطالب بخطة عاجلة لوقف هجرة الأطباء وتحسين أوضاع الكوادر الطبية

كتب : نشأت علي

01:25 م 21/01/2026

النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، موجه وزير الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة للحد من هجرة الكوادر الطبية والحفاظ على الاستثمار في القوى البشرية.

وأشار "زين الدين"، إلى أن الدولة المصرية شهدت مؤخرًا طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، وهو جهد مشكور يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن، إلا أننا نلاحظ فجوة متزايدة بين تطوير المنشآت وبين الاستثمار في البشر (الطواقم الطبية).

وقال وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إنه بالرغم من وجود هذه الإمكانيات اللوجستية، ما زال القطاع الطبي الحكومي يعاني من نزيف مستمر في الكوادر المؤهلة (أطباء، تمريض، وفنيين)، حيث يفضل الكثير منهم إما العمل في القطاع الخاص أو السفر للخارج بحثاً عن بيئة عمل أفضل وعائد مادي يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأوضح النائب، أن الحكومة أعلنت مرارًا وتكرارًا اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية لا زالت قائمة، قائلًا: "أصبح حلم أي طبيب حديث التخرج هو الهجرة للخارج فورا".

وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة الصحة، بإعلان خطة تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأطقم الطبية بما يضمن بقاءهم داخل منظومة الصحة الحكومية.

واقترح محمد زين الدين، تفعيل حوافز استثنائية أو بدل طبي يتناسب مع التحديات الراهنة، ليتماشى مع التطور العمراني والتكنولوجي الذي تشهده المستشفيات.

وشدد النائب على وزارة الصحة ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية والمهنية للأطباء والتمريض، للحد من ظاهرة الهجرة للخارج.

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب محمد زين الدين وقف هجرة الأطباء خطة عاجلة لوقف هجرة الأطباء تحسين أوضاع الكوادر الطبية وكيل لجنة الاقتراحات بمجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
أخبار مصر

رسميا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
زووم

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
السعودية تُصدر قرارات مهمة بشأن الصلوات خلال رمضان
شئون عربية و دولية

السعودية تُصدر قرارات مهمة بشأن الصلوات خلال رمضان
غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
أخبار مصر

غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
رويترز: وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد
شئون عربية و دولية

رويترز: وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي