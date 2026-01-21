صور- العمل تختتم اليوم الثالث لاختبارات مشروع الضبعة النووية لشباب قنا

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

اختتمت وزارة العمل، اليوم الثالث لاختبارات القبول للعمل في مشروع الضبعة النووية لشباب محافظة قنا، والتي تُنظم بالتعاون مع شركة " نيكيمِت" بمركز التدريب المهني بمدينة قفط.

وبحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، أسفرت نتائج الاختبارات اليوم عن اجتياز 25 عاملًا من إجمالي 78 متقدّمًا، ليصل بذلك إجمالي عدد المتقدّمين والحاضرين على مدار الأيام الثلاثة إلى 241 عاملًا، نجح منهم 91 عاملًا بعد اجتياز كافة الاختبارات الفنية والمهنية المقررة وفق متطلبات العمل بالمشروع.

وشهدت الفعاليات حضور أحمد محمد معوض، مدير مديرية عمل قنا؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بمتابعة سير الاختبارات ميدانيًا، والتأكد من تطبيق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدّمين.

وشملت الاختبارات، عددًا من المهن الفنية المتخصصة، من بينها حداد مسلح، ونجار مسلح، وفورمجي، وفني تركيبات هياكل معدنية، ولحام كهرباء، ولحام أرجون، في إطار احتياجات المشروع.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشباب المحافظات، وتأهيل الكوادر الفنية المدربة للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المؤهلة.

