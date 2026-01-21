إعلان

محافظ قنا يكرم المتدربين ضمن مبادرة "تواصل" لتأهيل العاملين على لغة الإشارة

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:46 م 21/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تكريم الشباب
  • عرض 4 صورة
    تكريم الشباب
  • عرض 4 صورة
    التكريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المتدربين المشاركين في مبادرة «تواصل»، التي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام محافظة قنا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، حيث يُعد تدريب الموظفين على لغة الإشارة خطوة محورية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر إنسانية وفاعلية، تضمن لأصحاب الهمم حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات والتعامل مع الجهات المختلفة دون عوائق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وحمادة بدوي، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، وحرص الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأوضح عبدالحليم أنه جرى تكريم 28 متدربًا من مختلف المديريات الخدمية، ومكاتب التأهيل، ومنطقة قنا الأزهرية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وهو ما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق المشترك، لضمان وصول الخدمات إلى أصحاب الهمم بكفاءة أعلى.

وأضاف محافظ قنا أن جلسات التدريب عُقدت يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على مدار شهر كامل، داخل مقر مركز التدريب بالمحافظة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في تعليم مهارات لغة الإشارة، حيث ركّز البرنامج على رفع قدرات المتدربين في أساسيات اللغة ومهاراتها التطبيقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تكريم الشباب لغة الإشارة مبادرة تواصل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
أخبار و تقارير

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
مدارس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
زيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.. الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه للمرة
اقتصاد

زيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.. الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه للمرة
الرئيس السيسي: ضاعفنا عدد الجامعات في مصر من أجل تجهيز عمالة لسوق عمل متقدم
مصراوى TV

الرئيس السيسي: ضاعفنا عدد الجامعات في مصر من أجل تجهيز عمالة لسوق عمل متقدم
"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
حوادث وقضايا

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي