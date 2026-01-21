كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المتدربين المشاركين في مبادرة «تواصل»، التي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام محافظة قنا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، حيث يُعد تدريب الموظفين على لغة الإشارة خطوة محورية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر إنسانية وفاعلية، تضمن لأصحاب الهمم حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات والتعامل مع الجهات المختلفة دون عوائق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وحمادة بدوي، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، وحرص الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأوضح عبدالحليم أنه جرى تكريم 28 متدربًا من مختلف المديريات الخدمية، ومكاتب التأهيل، ومنطقة قنا الأزهرية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وهو ما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق المشترك، لضمان وصول الخدمات إلى أصحاب الهمم بكفاءة أعلى.

وأضاف محافظ قنا أن جلسات التدريب عُقدت يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على مدار شهر كامل، داخل مقر مركز التدريب بالمحافظة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في تعليم مهارات لغة الإشارة، حيث ركّز البرنامج على رفع قدرات المتدربين في أساسيات اللغة ومهاراتها التطبيقية.