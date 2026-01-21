قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمور في لبنان تسير في طريق سليم وجديد.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: أتمنى أن تجد لبنان السبيل لتحقيق الاستقرار الكامل والنمو للدولة اللبنانية التي تعودنا عليها خلال سنوات فهي محط أنظار الشرق كله".

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تواصل العمل على بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وشدد على أن مصر ستواصل دورها الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولى، والمضى قدمًا فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى.

