إعلان

السيسي: لبنان محط أنظار الشرق كله والمؤشرات الحالية تعكس مسارًا إيجابيًا

كتب : محمد أبو بكر

12:46 م 21/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمور في لبنان تسير في طريق سليم وجديد.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: أتمنى أن تجد لبنان السبيل لتحقيق الاستقرار الكامل والنمو للدولة اللبنانية التي تعودنا عليها خلال سنوات فهي محط أنظار الشرق كله".

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تواصل العمل على بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وشدد على أن مصر ستواصل دورها الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولى، والمضى قدمًا فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي لبنان المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
زووم

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
أخبار مصر

غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
مدارس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا
أخبار السيارات

سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا
أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
علاقات

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي