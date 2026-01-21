بدء التشغيل التجريبي لمجزر رأس سدر بجنوب سيناء بتكلفة 19 مليون جنيه

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، التشغيل التجريبي لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وذلك ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن مجزر رأس سدر الجديد بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 19 مليون جنيه ويقع على مساحة حوالي 700 متر مسطح، ويحتوي على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي علي مساحة 160 مترًا، وصندوق ذبح بسعة ذبيحة وزن من 400 إلى 650 كجم بمعدل ذبح 15-20 رأس/ ساعة.

كما يضم صالة لذبح الأغنام على مساحة 50 مترا، ويحتوي على منصة ذبح بمعدل 30 رأس غنم/ ساعة، بجانب مبنى للغرف الإدارية والخدمات (غرف الكهرباء والمحول ) بمسطح حوالي 150 مترا، ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مجزر رأس سدر تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من الأسوار والمبانى والعنابر وأرضيات وإنشاء أنظمة لمقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه، مشيرة إلى حرص الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقي المجازر بمختلف المحافظات ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئة المعتمدة والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.