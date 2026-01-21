غزة وقناة السويس ودول المنطقة.. أبرز تصريحات السيسي خلال منتدى "دافوس"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوار خاص ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض رؤيته للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، وجهود مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتطوير الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي، أن عالمنا اليوم، يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرات التنمية، ويشهد تحولات عميقة فى أنماط التعاون الدولى، إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة، القائمة على التقدم التكنولوجى، والتحول الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

الرئيس السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة والتحول الرقمي يفرض تعزيز التعاون الدولي

وتطرق الرئيس السيسي، للحديث عن أن مصر تواصل العمل على بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تهدف لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة، وتهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.

السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها

وأشار إلى أن التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، نتيجة تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتجاوز بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة يتطلب التمسك بالحوار والتعاون الدولي واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتجنب التصعيد، وتعزيز التكامل بين الدول ومنح أولوية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرخاء المشترك، وتعزيز دور مؤسسات الأعمال وتمكين القطاع الخاص في جهود التنمية الشاملة.

السيسي: يجب التمسك بالقوانين الدولية لمواجهة النزاعات

السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة

وثمن الرئيس السيسي، جهود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والتزامه بوقف الحرب في غزة، وانعقاد "قمة شرم الشيخ للسلام" في 13 أكتوبر 2025، لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح آفاق التعاون الدولي.

وشدد "السيسي"، على ضرورة البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإسراع في التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مؤكدًا أن مصر مستمرة في الانخراط مع جميع الأطراف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأكد أن مصر تقدم الدعم لكل الأشقاء في المنطقة، في ليبيا وسوريا واليمن والسودان والصومال ولأي دولة في منطقتنا.

السيسي: هدفنا منذ 2014 استعادة الدولة الوطنية في المنطقة

وتحدث عن أن إن مرفق مثل قناة السويس وهو ممر ملاحي عالمي يشهد مرور نحو 12 % من التجارة العالمية تأثر خلال العامين السابقين من الحرب في غزة.

السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات القناة بسبب تداعيات حرب غزة