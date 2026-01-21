إعلان

السيسي: هناك ضرورة للإسراع في التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

كتب : محمد أبو بكر

12:42 م 21/01/2026

الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس السيسي، على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بمختلف مناطق غزة.

وأضاف الرئيس السيسي: لا تزال القضية الفلسطينية، تتصدر أولويات الاهتمام فى منطقة الشرق الأوسط إذ تمثل جوهر الاستقرار الإقليمى، وركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتابع: أعرب في هذا السياق، عن تقديرى، لجهود الرئيس الأمريكى"دونالد ترامب"، والتزامه بوقف الحرب فى قطاع غزة، وما بذله من مساع لتخفيف المعاناة الإنسانية، التى أثقلت كاهل الشعب الفلسطينى الشقيق، على مدار أكثر من عامين.

وأوضح: قد جاء انعقاد "قمة شرم الشيخ للسلام"، فى 13 أكتوبر 2025، تتويجًا لجهود مصر، بالتنسيق مع شركائها، من أجل وقف إطلاق النار وترسيخ دعائم السلام، وفتح آفاق جديدة، تحمل الأمل فى تحقيق الاستقرار الإقليمى وإطلاق مسار سياسى جاد لتسوية القضية الفلسطينية، على نحو عادل وشامل، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويعزز فرص الأمن والتنمية فى المنطقة بأسرها.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي إعادة إعمار غزة القضية الفلسطينية منتدي دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
شئون عربية و دولية

مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
أخبار المحافظات

كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
زووم

الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي
بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يخرج عن صمته
زووم

بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يخرج عن صمته
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
مدارس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي