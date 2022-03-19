الإسكان: تنفيذ محطة معالجة الصرف بالنوبارية لري المسطحات الخضراء والأشجار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت وزارة الإسكان، في بيان، اليوم السبت، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بطاقة حوالي 22 ألف م3/ يوم بمدينة النوبارية الجديدة.

وقال الجزار، في بيان، اليوم الخميس: بلغت نسبة إنجاز مشروع التوسعات مرحلة متقدمة وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء والأشجار، والحد من استخدام المياه النقية في الزراعة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصبح بطاقة 28500 م3/ يوم، لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة وذلك في إطار خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وفي ذات السياق، تفقد وفد من مسئولي الوزارة ضم المهندس أحمد ياسر، بقطاع المرافق ومسئولي القطاع، والمهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس صلاح محمد، من قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، سير العمل بالمحطة، يرافقهم مسئولو شركة المقاولون العرب ومدير المشروع ومهندسو المكتب الاستشاري ومدير الموقع، حيث تم التأكيد على ضرورة دفع العمل بالمشروع حتى تدخل توسعات المحطة ضمن منظومة الصرف الصحي بالمدينة في الموعد المحدد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات المرافق والخدمات المختلفة.

من جانبه أوضح المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة النوبارية الجديدة يتكون من (وحدة المدخل والمصافي - 2 حوض موازنة - 2 حوض تهوية - 4 أحواض ترسيب نهائي - 1 حوض كلور ومبنى الكلور - محطة رفع السيب النهائي - محطة رفع الحمأة العادي والزائدة - 2 حوض تركيز حمأة - محطة رفع الحمأة المركزة - محطة رفع مياه الإضافي - 27 حوض تجفيف حمأة - مبنى مولد ومحول جهد متوسط - مبنى الإدارة والمخزن والورشة - خط طرد المحطة طول 10.5 كم).

تجدر الإشارة إلى أن محطة المعالجة الرئيسية بمدينة النوبارية الجديدة سبق إسناد تنفيذها لشركة المقاولون العرب بطاقة حوالي 6500 متر مكعب/ يوم قابلة للتوسع، وتم تكليف المركز القومي للبحوث لتقييم الحالة الفنية للمحطة القائمة لإعادة تأهيلها لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 28500 ألف متر مكعب/ يوم.