بدء أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون- صور

كتب : محمد شاكر

11:32 م 19/12/2025
    أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون (4)
    أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون (5)
    أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون (6)
    أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون (7)
    أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون (8)
    أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون (3)
    أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون (2)

تفقد الفنان هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، أعمال التطوير الشامل بمركز الهناجر للفنون، في إطار خطة تستهدف تحديث البنية التحتية وتطوير التجهيزات الفنية.

وأكد المخرج هشام عطوة أن أعمال التطوير تشمل تجديد الواجهات، وصيانة المقاعد، وأعمال التكييف، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف عطوة: يأتي ذلك في سياق توجه وزارة الثقافة نحو تأهيل المسارح والمنشآت الفنية التابعة لها، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الجمهور ويدعم كفاءتها التشغيلية والفنية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

وشدد رئيس قطاع المسرح على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، مع تطبيق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، إلى جانب تطوير الجوانب الخدمية والفنية، بما يسهم في تحسين تجربة الجمهور، ويعزز من دور مركز الهناجر للفنون كمنصة ثقافية وفنية فاعلة.

وأوضح أن هذه الأعمال تأتي ضمن استراتيجية قطاع المسرح الهادفة إلى رفع كفاءة المنشآت التابعة، وتعزيز دورها في دعم الحركة المسرحية والفنية

