أبرزهم عمرو موسى.. شخصيات عامة في عزاء محمد صابر وزير الثقافة الأسبق

كتب-عمرو صالح:

07:52 م 19/12/2025
تصوير هاني رجب

حرص عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة على تقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور محمد صابر وزير الثقافة الأسبق الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي.

وكان أبرز الحضور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وأحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والكاتب يوسف القعيد، وعدد كبار رجال الثقافة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

وتوفي، الأحد الماضي، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.

الدكتور محمد صابر عرب ولد عام 1948، وكان أستاذًا لتاريخ العرب الحديث في جامعة الأزهر، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية.

للدكتور محمد صابر عرب الكثير من المؤلفات منها: الحركة الوطنية في مصر 1908-1914، حادث 4 فبراير 1942 والعلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية، المدخل إلى تاريخ أوروبا الحديث، تاريخ العرب الحديث، الأحزاب المصرية 1922- 1953، أربعون عامًا على حرب السويس، وثائق مصر في القرن العشرين، موجز تاريخ عمان، الفكر السياسى عند عباس العقاد.

عزاء محمد صابر وزارة الثقافة عمرو موسى محمد صابر

