حالة الطقس غدا.. سحب منخفضة على هذه المناطق وبرودة شديدة هذه الفترة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ثم يعود شديد البرودة ليلًا.

وتابعت: يأتي ذلك مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما أشارت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد، ومدن القناة، وسيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب