"نظافة الجيزة" تنفذ حملات في 8 شوارع وميادين- صور

كتب- إسلام ضيف:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملات نظافة موّسعة لرفع أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء المتواجدة كافة، بالتعاون مع أحياء جنوب وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور.

وقالت محافظة الجيزة -في بيان صحفي لها-، اليوم الاثنين، إن الحملات جاءت تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للهيئة العامة للنظافة والتجميل، بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.

وقال المحافظ -وفق البيان- إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشوارع: ربيع الجيزي، محمود عزمي، الدري، ميدان الجيزة، مشرفة، الوحدة، النيل، مسجد هنيدي بأرض عزيز عزت.

وأكد راشد على استكمال أعمال الحملات لتصل إلى الشوارع الفرعية والرئيسية بالأحياء كافة، إضافة إلى المرور الدوري على المناطق التي تم رفع القمامة منها؛ لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

بدوره قال شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إنه قد جرى الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات، من سيارات نصف نقل ولوادر تم على إثرها رفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجدة، ورشّت سيارات المياه الشوارع، وغسل بلاط الأرصفة، إضافة إلى عمل صيانة لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع.

وأوضح أنه تم زراعة الجزيرة الوسطى بشارع ربيع الجيزي بالنخيل؛ لإضفاء لمسه جمالية على الشارع.

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