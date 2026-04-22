عقد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مع رؤساء وأعضاء لجان الوفد العامة بـ4 محافظات وهي كفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنوفية، بمقر الحزب الرئيسى، ورحب بالحضور مؤكدًا سعادته باللقاء، وحرصه على التواصل المباشر مع قيادات وأعضاء الحزب فى مختلف المحافظات، معربًا عن اشتياقه للجلوس مع الوفديين، بعدما افتقد اللقاء المباشر والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ورؤاهم.

تفاصيل لقاء السيد البدوي مع قادت حزب الوفد بالمحافظات

أشار رئيس الوفد، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الوفديين نبذ الخلافات الشخصية والتسامح والتواصل مع المجتمع وأطالب كل عضو بالوفد بأن يمارس دوره بإخلاص وجد لرفعة شأن الوفد وخدمة الوطن والمواطن، مشددًا على أن الجميع شركاء فى المسئولية والمسئولية كبيرة وتتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ونبذ الخلافات الشخصيه للنهوض بالحزب.

وأوضح "البدوي" أن حزب الوفد هو أكبر حزب فى مصر من حيث الشعبية رغم ضعف التمثيل النيابى، لافتًا إلى أن الوفد جزء من تاريخ مصر وهو متجذر فى وجدان المصريين وفى ضمير الأمة ولا تخلو عائلة فى مصر من ذكرى أو ذكرٍ للوفد ولا يمكن أن ننسى أن صحيفة الوفد منذ نشأتها عام 1984 كانت تدخل كل بيت مصرى، مؤكدًا أن الوفد لن يكون تاريخا فقط بل سيكون حاضرًا قويًا ومستقبلًا يعكس تاريخه.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن الحزب سوف يخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، بقوائم وفدية سواء بنظام القائمة المطلقة أو القائمة النسبية وأيضًا بالنظام الفردى وهو ما يستلزم استعداد الجميع ومن الآن، ويعمل الحزب حاليًا على مراجعة قانون المحليات، من خلال مشروع قانون تم تقديمه من المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق ومراجعته واعتماده من مجلس الدولة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة، وقد تم فتح الباب أمام الراغبين فى الانضمام إليها.

ونوه "البدوى" عن وجود عدد من المقرات المغلقة منذ سنوات، ولن أسمح بهذا الأمر، فمن يريد العمل السياسى الجاد فأهلًا ومرحبًا به ومن يبحث عن المناصب للوجاهة الاجتماعية فلن يكون له مكان فى لجان العمل الوفدية.

الوفد عائلة واحدة وملك لأبنائه والكفاءات مستمرة في مناصبها

أضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب لا يستبعد أحدًا، وأن الكفاءات الجادة فى عملها والقادرة على القيادة ستظل فى مواقعها، والوفديون القدامى يمثلون جزءًا أصيلًا من الحزب، إلا أنه فى الوقت ذاته سيتم إجراء تغييرات داخل اللجان، وفقًا لظروف كل لجنة، فى إطار عملية تطوير شاملة، مع التأكيد على أن الوفد كيان واحد، ولا يوجد فيه تمييز بين رئيس ومرءوس، كما أن الحزب بصدد إعداد لائحة جديدة.

وأشار إلى أنه قام بمراجعة جميع اللوائح التى عُمل بها فى تاريخ الحزب، بالتعاون مع نائب رئيس الحزب فؤاد بدراوي، واستقر على لائحة عام 1986 التى أعدها الدكتور وحيد رأفت، مؤكدًا أنها من أفضل اللوائح التى يمكن تطبيقها، رغم ما تعرضت له من تعديلات سابقة أدت إلى تشويهها، وأن اللائحة سوف نناقش بعد تطويرها كي نواكب المتغيرات الحديثة في وسائل الاتصال والتحول الرقمى.

وأكد "البدوي" على أن اللجان النوعية، عدد أعضائها ثابت، وتقوم هذه اللجان على معايير واضحة ترتبط بالمؤهل العلمى والتخصص وفقا لما تؤكده اللائحة، مؤكدًا أنه لا يجوز إسناد مهام لغير المتخصصين، إذ يتم عرض السير الذاتية على أعضاء المكتب التنفيذى، ويقوم السكرتير العام بإعداد ملف لكل مرشح، يُعرض على أعضاء المكتب لمدة أسبوع لدراسته، قبل عقد اجتماع لاختيار الأعضاء بموافقة المكتب التنفيذى.

وكشف رئيس حزب الوفد عن أن المشكلة الكبرى التى يواجهها الوفد متعلقة باللجان الإقليمية، موضحًا أنه عند مراجعة الهيئة الوفدية، والتى يبلغ عددها نحو 5800 عضو، تبيّن أن تشكيل الجمعية العمومية يعود إلى أكتوبر 2022 خلال فترة رئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشيرًا إلى أن هذه التشكيلات استمرت حتى الآن بعد تحصينها من قبل الهيئة العليا، مؤكدًا أنه لم يقم بحلها، وإنما انتهى عملها بقرار من الهيئة العليا مع انتهاء انتخابات رئيس الحزب، وعند مراجعة العضويات التى أُضيفت خلال شهرى يناير وفبراير، والأسبوع الأول من مارس 2022 والتى انتخبت رئيس الحزب فى 11 مارس 2022، طلب حصر الأسماء المضافة خلال تلك الفترة، إذ تبيّن إضافة 1845 اسمًا، من بينهم 559 عضوًا فى اللجان النوعية، والباقى فى اللجان الإقليمية، دون عرضهم على المكتب التنفيذي.

وكشفت البيانات المتوفرة عن أن هذه الأسماء تم إدراجها دون وضوح فى إجراءات اعتمادها، إذ وُجدت قوائم منسوبة إلى أشخاص بعينهم، ما أثار حالة من الجدل والشكوك، لافتًا إلى وقائع على الأرض تؤكد ذلك، من بينها توجه بعض الأفراد للمشاركة فى التصويت دون وضوح صفتهم، ولكن للأسف أن اعتماد الهيئة العليا لهذه الأسماء صحح خطأ أو بمعنى أدق جريمة التلاعب فى عضوية الهيئة الوفدية.

وتابع رئيس الوفد، أن الحزب يتجه حاليًا إلى إعادة تشكيل اللجان الإقليمية، إلى جانب العمل على إعادة توفير المقرات فى مختلف المراكز، مشيرًا إلى أن عدد المقرات كان يبلغ فى السابق 219 مقرًا، بينما لا يتجاوز حاليًا 28 مقرًا مملوكًا للحزب، إضافة إلى نحو 20 مقرًا مؤجرًا، مشددًا على ضرورة وجود مقر فى كل مركز على الأقل، مع التوسع مستقبلًا ليشمل المجالس القروية.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن عملية اختيار القيادات لن يكون بالأهواء ولا بالأقدمية في تولى المنصب، بل ستعتمد على تقييم الأداء الفعلى في المحافظات، من خلال رصد الأنشطة التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل: عقد الاجتماعات، وفتح المقرات، وتنظيم الفعاليات والندوات، مؤكدًا أن أبناء كل محافظة هم الأقدر على تقييم قياداتهم، داعيًا إلى وضع معايير واضحة يمكن الاستناد إليها فى تشكيل اللجان خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصلحة الحزب ويعزز من قدرته على العمل والتأثير.

وشدد رئيس الوفد على ضرورة أن يجتمع أعضاء الحزب فى المحافظات للتوافق على أعضاء اللجان دون التنازع على المناصب، موضحًا أن تحديد المناصب سيكون بالانتخاب تحت إشراف السكرتارية العامة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق لائحة اللجان الإقليمية المعتمدة فى 2012، مضيفًا أنه في حال الانتهاء من تشكيل أى محافظة، سيتم عرضها على المكتب التنفيذي لاعتمادها.

وأكد "البدوي" أنه لا يوجد إقصاء لأي عضو داخل الحزب، مشيرًا إلى أن بعض من أساءوا إليه ما زالوا في مواقعهم، رافضًا ذكر أسماء، ومشددًا على أنه يتعامل بتسامح مع الجميع، معتبرًا أن هذا النهج هو طبيعة حزب الوفد فالانتخابات قد انتهت ومحاولة مجموعة اعتادت منذ 2010 إيجاد رأس حربة لإعاقة حركة أى نجاح فى الوفد لن يتسامح معها الوفديون ولن يكون لها مكان بيننا.

وتابع: هدفنا إعادة بناء الوفد ولن نقبل بأى حال من الأحوال أي محاولة لإعاقة مسيرة الوفد من قبل مجموعة تعيش وترتزق على بث الفتنة منذ عام 2010.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى ثقته فى قدرة أبناء الوفد الأوفياء على تحقيق التوافق فى أجواء من المحبة والوئام، مؤكدًا أن حزب الوفد وسيلة لتحقيق غاية كبرى وهى خدمة الوطن، فمصر تستحق كل البذل والعطاء والتضحية والوفد يستطيع أن يبذل كل ما يمكنه لخدمة مصر.

وأوضح أنه قادر على تمويل مقرات الحزب، إلا أنه شدد على ضرورة أن تتحمل كل لجنة مسئوليتها المالية، كما كان يحدث سابقًا من خلال مساهمات الأعضاء، والتى كانت تُستخدم فى تغطية النفقات و استئجار مقرات جديدة، مشددًا على أن كل من أساء للحزب أو عمل ضده أو حارب مرشحيه سيتم محاسبته، وقد لا يكون له مكان داخل الحزب.

ولفت الدكتور السيد البدوى شحاتة، إلى إنشاء لجنة متحدى الإعاقة، مؤكدًا أنه أول من أسس هذه اللجنة داخل الحزب، وأنها تحظى برعاية شخصية منه، مع العمل على تنظيم اجتماعات دورية لها ودعمها إداريًا وماديًا وإعلاميًا لتؤدى دورها لخدمة قطاع من أعز أبناء مصر، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط واضحة خلال اجتماعات المحافظات، مع التأكيد على أن تكون قيادات اللجان المركزية من أبناء المحافظة المقيمين بها.

وشدد رئيس حزب الوفد، على أهمية الحفاظ على وحدة الصف داخل الحزب، واصفًا الوفد بأنه عائلة واحدة، مؤكدًا حرصه على عدم إقصاء أى عضو، مع إتاحة فرص متعددة فى مواقع مختلفة، خاصة مع الاستعداد لخوض انتخابات المحليات قائلًا: هيبقى عندنا مش أقل من 10 آلاف عضو مجلس محلى وبالتالى سوف تستوعب كل القيادات، مضيفًا أن الحزب سيعمل على توحيد الصفوف لتحقيق أهدافه.

وأكد أن الحزب يواجه تحديًا كبيرًا بعد سنوات سابقة صعبة، مشددًا على أن التحول الحقيقى لن يتحقق إلا بالاعتماد على الشباب، مستشهدًا بتجربة فؤاد باشا سراج الدين الذى دعم جيل الشباب سابقًا، مؤكدًا أن الشباب هم حاضر الوفد ومستقبله.

وتطرق الدكتور السيد البدوى إلى ملف الفصل بين السلطات داخل الحزب، مشددًا على أهمية الفصل بين السلطة التنفيذية والرقابية داخل الهياكل التنظيمية.

وأشار إلى اهتمام الحزب بالشباب من خلال التمويل والتدريب والإعداد، مع اختيار عناصر مؤهلة لخوض الانتخابات النيابية والمحلية، وتفعيل منظومة لتلقى الشكاوى والتواصل مع المسئولين، بما يضمن سرعة الرد خلال 3 أيام.

بد التحول الرقمي داخل حزب الوفد.. التفاصيل الكاملة

أعلن الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، عن بدء التحول الرقمى داخل الحزب، بحيث تصبح العضوية وسداد الاشتراكات إلكترونيًا، دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكدًا أن الوفد بصدد أن يكون أول حزب رقمى فى مصر.

وأوضح أن انتخابات المحليات تمثل مدرسة لتدريب الكوادر السياسية، مؤكدًا خوضها حتى فى حال عدم تحقيق رضائنا عن قانون الإنتخابات.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن تشكيل اللجان سيتم وفق ضوابط دقيقة، تمهيدًا لتشكيل الهيئة الوفدية التي تمثل الكتلة الناخبة داخل الحزب، مع التأكيد على النزاهة وعدم السماح بشراء الأصوات، قائلًا: كتلة ناخبة لا تباع ولا تشترى ولا تقبل أموالًا، فأكبر جريمة ارتكبت في حق الوفد هى ظاهرة المال السياسي وهي ظاهرة فاسدة أفسدت البعض.

وكشف السيد البدوي، عن العمل على إطلاق تطبيق إلكترونى خاص بحزب الوفد لتسهيل العمل التنظيمي، بالإضافة إلى دراسة إصدار كارنيهات عضوية منتسبة تُمنح دون مقابل لنشر الوفد فى الأقاليم والمحافظات.

وأكد أن المرحلة الأولى من البرنامج الرقمى ستستغرق من 3 إلى 4 أشهر بتكلفة 400 ألف جنيه، ضمن خطة متكاملة من ثلاث مراحل لتحويل الحزب إلى كيان رقمي متكامل، داعيًا إلى فتح باب العضوية على نطاق واسع فى جميع المراكز والأقسام والشياخات والقرى.

ولفت إلى أن الحزب سيتبنى عددًا من المطالب الجماهيرية، خاصة المتعلقة بأصحاب المعاشات والخدمات العامة، مؤكدًا أنه سيتم رصد الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية لرفعها إلى أعلى مستوى.

تخصيص باب في بوابة الوفد لتلقي الشكاوى اليومية

أعلن الدكتور السيد البدوى شحاتة، عن تخصيص باب في بوابة الوفد لتلقي الشكاوى اليومية لأصحاب المعاشات، خاصة المتعلقة بالتأمين الصحى والبريد والخدمات العامة، والعمل على متابعتها وحلها.

وكشف عن خطة لتأسيس اتحاد للطلبة الوفديين فى الجامعات وذلك لتأهيلهم سياسيًا وثقافيًا لخدمة مجتمعاتهم وخدمة الوطن من خلال دورات متعددة المستويات داخل معهد الدراسات السياسية.

"البدوي": تحويل منزل النحاس باشا بسمنود إلى قصر ثقافة

لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة للقوافل الطبية تجوب جميع محافظات الجمهورية، والتى ستنطلق من سيناء فى شهر مايو القادم، كخطوة أولى لعودة الوفد لحضن أبناء الوطن كما كان، مؤكدًا على السعى نحو تحويل منزل النحاس باشا فى سمنود إلى قصر ثقافة، فى إطار الحفاظ على التراث الوفدى وتعزيز دوره الثقافى.

وأشار الدكتور السيد البدوى، إلى أن سبب عودته لبيت الأمة هو تحمله الأمانة قائلًا: جئت ليس لكى أكون رئيسًا للوفد، بل جئت من أجل الوفد الذى تسلمته أمانة من فؤاد باشا، وكنت أحد من تسلموه وكنت سكرتيرًا عامًا، تسلمته أمانة لأعيده كما استلمته، لم يكن فى حسبانى إطلاقًا أن أترشح ولقد كان الوفد جزءًا أصيلًا من الحركة الوطنية ومن إدارة الدولة حتى نهاية فترة رئاستي.

واستكمل قائلًا: كانت لدينا حكومة ظل الوفد خرج منها نائب رئيس وزراء ووزراء ومحافظون، وجميعهم موجودون الآن فى مجلس أمناء بيت الخبرة وبالنسبة لمن يتحدثون عن المجلس الرئاسى ويقولون إنه مجلس موازٍ، فإن المجلس الرئاسى المعاون لرئيس الحزب هو المجلس الاستشارى القديم، ونحن كحزب يمتلك 10 نواب، فمن السخرية أن يكون لدينا حكومة ظل، إذ إن حكومة الظل سياسيًا يشكلها الحزب التالى لحزب الأغلبية.

وأضاف رئيس حزب الوفد مجلس أمناء بيت الخبرة هو حكومة الظل الثانية، ومعظم أعضائه، بنسبة حوالى 80%، كانوا طرفًا فى حكومة الظل السابقة، والمجلس الرئاسى المعاون أضيف إليه اثنان من مساعدي رئيس الحزب ومستشار رئيس الحزب، وهو ما يشكل بقية المجلس الرئاسى، وكان اسمه سابقًا المجلس الاستشارى، لكن الاسم أصبح محل استخفاف لعدم قيامه بأى دور طوال ثماني سنوات.

وأردف الدكتور البدوي: "نحن لا نتحدث فقط، بل نعمل؛ فقد وجهنا دعوة لمجلس أمناء بيت الخبرة، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية من النواب والشيوخ، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، ونحن نعمل بسياسة سريعة جدًا، وليست مجرد تشكيلات ورقية أو موازية، ولا نُربك تنظيم الحزب".

واستطرد الدكتور السيد البدوي: هدفنا ليس مجرد الحصول على 10 نواب، بل السعى لتشكيل الحكومة والحصول على الأكثرية، وهذا هو غاية أى حزب سياسى وهدف تكوينه على مستوى العالم.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تحمل أعباءً ضخمة داخليًا وخارجيًا وإقليميًا من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وأمن وسلامة أبنائه ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الغاية للوفد هى تحقيق الأكثرية النيابية حتى وإن لم نستطع تحقيقها إلا أن علينا أن نحقق جزءًا منها، بدلًا من الاكتفاء بالانكفاء على الداخل وتسول المقاعد بما يقابل ما كان عليه الوفد من سوء وتراجع.

وقال البدوي: فى هذه المرحلة، لا بد وأن نعمل سويًا على إخراج الوفد من حالة التعثر، ومن لا يواكب هذا الخروج سيتأخر ولن يكون له موقع، لأننا ومعنا مجموعة كبيرة من الزملاء نعمل جاهدين للنهوض بالحزب.

وقد عاد الوفد إلى الساحة مرة أخرى، على الأقل من حيث المشاركة والمكانة السياسية، أما المكانة التنظيمية، فنحن نعمل على استعادتها رغم صعوبة العلاقات الإنسانية داخل معظم المحافظات والتى تحولت إلى ما يشبه الخصومات الثأرية بين فريق وآخر داخل كل محافظة وأضاف: تشهد المحافظات حماسًا لعودة اللجان، ونحن لن نعيد لجانًا ظلت مغلقة طوال 8 سنوات، بل سننشئ لجانًا لها مقرات دائمة فى كل مركز، يعمل بها موظفون، وتقدم خدمات للمواطنين من خلال لجان تواصل وخدمة مجتمعية، لنعود بحزب حديث يتواصل مع الناخبين.

وأكد الدكتور السيد البدوى: نعمل على تنظيم ندوات ولقاءات سوف يحضرها عدد من الوزراء بشكل دورى لمناقشة الملفات التى تهم المواطن.

وتابع الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد: أنا أمارس السياسة كرسالة، وليس كألاعيب أو صراعات أو فتن ودسائس ومواقع تطاول لن نصبر عليها كثيرًا، والسياسة من أشرف الرسالات بعد النبوة، فسياسة أمور الناس ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتقديم خدمات لهم رسالة يُؤجر عليها الإنسان، ولذلك لم أسعَ إلى المناصب حتى لا يكون ما أقدمه قد حصلت على مكافأته فى الدنيا، فأعز وأغلى منصب بالنسبة لى هو رئاسة حزب الوفد.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: الدكتور النائب ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وفؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد عبده نائب رئيس الوفد، والنائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب والنائب الدكتور طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، واللواء إيهاب عبد العظيم عضو المكتب التنفيذى ورئيس لجنة الاتصال السياسي، والمحاسب محمد حلمى سويلم، ومحمد عبد الجواد فايد، وعصام الصباحى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأميمة عوض والسيد الصاوى ومحمد الأتربى أعضاء الهيئة العليا للحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا ومدير المركز الإعلامى.

وشارك في اللقاء أيضًا كل من: الدكتور إبراهيم المليجى رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والمالية بحزب الوفد، والدكتور أحمد حماد مساعد رئيس الحزب والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب، والدكتور أحمد عطاالله عضو لجنة الاتصال السياسي، والمحاسب محمد نجيب زغلول رئيس لجنة تسيير الأعمال بمحافظة بكفر الشيخ، والكاتب الصحفى محمد بحيرى رئيس التحرير التنفيذى بجريدة الوفد، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئات مكاتب لجان الوفد، وأعضاء لجان المرأة والشباب، فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية.

اقرأ أيضًا:

24 عضوًا.. البدوي يُشكل المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد (قائمة بالأسماء)

الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد