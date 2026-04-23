" أجواء ربيعية غير مستقرة".. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الخميس

كتب : أحمد العش

04:00 ص 23/04/2026
    طقس مائل للبرودة
    طقس غدا.. شتوي مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل بالقاهرة
    الأرصاد: طقس غدا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري
    شبورة مائية على الطريق
    الشبورة المائية تحجب الرؤية في الإسكندرية (8)
    شبورة مائية كثيفة
    الشبورة المائية تحجب الرؤية في الإسكندرية (7)
    شبورة مائية
    الشبورة المائية تحجب الرؤية في الإسكندرية (9)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعة زيادة طفيفة في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، في إطار التقلبات الجوية المعتادة خلال فصل الربيع.

تفاصيل حالة الطقس اليوم: أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

لفت "البيان" إلى أن الأجواء خلال اليوم الخميس تبدأ مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس حار نهارًا على معظم المناطق، بينما تعود الأجواء للاعتدال المائل للبرودة خلال فترات الليل.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 30 درجة للعظمى و18 للصغرى، مقابل 29 و17 درجة على السواحل الشمالية. كما تصل الحرارة في شمال الصعيد إلى 32 للعظمى و16 للصغرى، وترتفع في جنوب الصعيد إلى 35 للعظمى و19 للصغرى.

تحذيرات من شبورة صباحية

نبهت "الهيئة" إلى احتمالية تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الحيوية، خاصة في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تشتد أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية.

رياح نشطة وسحب خفيفة

أشارت التوقعات إلى نشاط في حركة الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت "الأرصاد" أنه تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، خصوصًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

متابعة مستمرة للتغيرات الجوية

أكدت هيئة الأرصاد، في ختام بيانها أهمية الاستعداد لمثل هذه الظواهر الجوية، مع ضرورة متابعة النشرات الدورية، نظرًا للتغيرات السريعة التي تطرأ على حالة الطقس خلال فصل الربيع.

