رئيس جمهورية فنلندا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة

كتب : محمد لطفي

11:17 م 22/04/2026
    رئيس جمهورية فنلندا يصف الأهرامات بالمعجزة (4)
    رئيس جمهورية فنلندا يصف الأهرامات بالمعجزة (3)
    رئيس جمهورية فنلندا يصف الأهرامات بالمعجزة (2)
    رئيس جمهورية فنلندا يصف الأهرامات بالمعجزة (1)

زار الدكتور ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، زيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، بمرافقة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

تفاصيل زيارة رئيس جمهورية فنلندا للمتحف المصري الكبير

كان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الذي رحب بهم وتحدث معهم عن المتحف وما يضمه من صالات وكنوز أثرية واصطحبهم في جولة داخل المتحف إذ قدم شريف السيد، من إدارة العلاقات العامة بالمتحف، شرحًا تفصيليا حول المتحف وقاعاته وسيناريو العرض المتحفي.

وتضمنت الزيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات الملك توت عنخ آمون.

وأعرب رئيس جمهورية فنلندا والوفد المرافق له عن إعجابهم بالمتحف، مشيدين بما يضمه من آثار فريدة ومقتنيات باهرة، ومثمنين تميز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه.

وعقب انتهاء الزيارة بالمتحف، توجه رئيس جمهورية فنلندا والوفد المرافق له إلى منطقة أهرامات الجيزة، إذ كان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام آثار القاهرة والجيزة، والذي اصطحبهم في جولة تفقدية داخل المنطقة الأثرية، استعرض خلالها تاريخها وأبرز الاكتشافات الأثرية بها، إلى جانب أعمال الحفائر الجارية حاليًا.

وأعرب الرئيس الفنلندي عن انبهاره بعظمة الهرم الأكبر، إذ تساءل عن كيفية بنائه ونقل أحجاره ومدة تشييده، واصفا إياه بالمعجزة الهندسية والمعمارية.

وحرص على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة، معربا عن أمله في تكرار الزيارة مرة أخرى، بما يتيح له زيارة المنطقة الأثرية بالكامل.

