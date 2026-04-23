أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 523 لسنة 2026، وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية، حيث تقرر في المادة الأولى رد الجنسية لـ 21 شخصا.

أسماء الدفعة الأولى من المواطنين الصادر بحقهم قرار الرد

أحمد محمود سعيد، محمود زينهم عبد الفتاح، هاني أحمد حسين، محمد حسن مشرف، يوسف محمد السيد، سعيد أبو سريع عبد المؤمن، جيهاد جمال محمود، شريف فايز زكي، سعد كامل محمد، محمود رجاء إمام.

كما شملت القائمة الأسماء والبيانات التالية:

ياسر أحمد شريف، جرجس عدلي فكري، طارق سيد عبد الكريم، محمد منصور محمد، ساني عبد العال سيد، دينيس محمد إحسان محمد، آدم أحمد حسين، تالية أحمد حسين، تريزة فرج الله عوض الله، شاهندة خالد محمد، مي حمدي عبد العظيم.

أسماء الدفعة الثانية ومواليد الخارج الصادر بحقهم القرار

تفاصيل إصدار القرار وتوقيت نشره رسمياً بالوقائع المصرية

نصت المادة الثانية من القرار على أن يُنشر في الوقائع المصرية لبدء العمل به، وقد تم تحرير القرار رسمياً بتاريخ 28/3/2026، ممهوراً بتوقيع السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير بصفته المفوض بالتوقيع، وذلك استكمالاً للإجراءات القانونية المتبعة في حالات رد الجنسية المصرية لمن استوفى الشروط القانونية.