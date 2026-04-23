

نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بمستشفى سيد جلال التابع لجامعة الأزهر بالقاهرة في إجراء عملية جراحية دقيقة ومتقدمة لاستئصال ثلاثة أورام مختلفة الحجم، تقع داخل حجاج العين أعلى العصب البصري وخلف مقلة العين.

وأوضح الدكتور حسن حجازي، رئيس أقسام طب وجراحات العيون بكلية الطب للبنين بالقاهرة أن الحالة لشاب فلسطيني يبلغ 17 عامًا، استقبلته المستشفى ضمن بروتوكولات علاج الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر؛ حيث أظهر تشخيص الحالة وجود ورم بالعين، تسبب فى جحوظ العين للخارج والتأثير على العصب البصري، مؤكدًا أنه تم التدخل الجراحي السريع، وإنقاذ العين.

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفى سيد جلال الجامعي، أن هذا النجاح يعكس ما تشهده المستشفى من تطور في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باستخدام أحدث التقنيات الجراحية ومنظومات التدريب المتقدمة، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقديم رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة بفضل إدارتها النشطة، وبالدعم المتواصل من قيادات جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود.