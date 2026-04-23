ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

09:55 ص 23/04/2026

أسعار البيض والدواجن

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.65 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 93.61 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.26 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 134.56 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 142.93 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسى يضع أكاليل الزهور على شهداء القوات المسلحة وقبر السادات بمناسبة
أخبار مصر

السيسى يضع أكاليل الزهور على شهداء القوات المسلحة وقبر السادات بمناسبة
حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
زووم

حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
مايا دياب جريئة وكارولين عزمي أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مايا دياب جريئة وكارولين عزمي أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران
شئون عربية و دولية

بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران
الداخلية توافق لـ21 مواطنًا على رد الجنسية المصرية (الأسماء)
حوادث وقضايا

الداخلية توافق لـ21 مواطنًا على رد الجنسية المصرية (الأسماء)

