إعلان

بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران

كتب : مصراوي

07:45 ص 23/04/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني عن احتجاج بلاده الشديد على استغلال الولايات المتحدة لأراضي وأجواء دول قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية.

طلب السفير الإيراني إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي من حكومات قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية الالتزام، بشكل قاطع، بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقبل يومين، قال جولز هيرست مفتش الميزانية في وزارة الحرب الأمريكية، إن الوزارة لا تعرف حتى الآن كم ستكلف إعادة تأهيل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط المتضررة في الصراع مع إيران.

على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة إنهاء أي استخدام للقوة في إيران، والتوصل إلى حل للوضع. والاستعداد للإسهام في تطبيع العلاقات بين طهران ودول الخليج.

يشار إلى أنه في منتصف أبريل الجاري، طالبت إيران على لسان سفيرها إيرواني كلا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسب "المشاركة المباشرة لهذه الدول" أو "تسهيل الهجمات" الأمريكية الإسرائيلية ضدها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب أمريكا ضد إيران أمريكا إيران الأمم المتحدة استغلال أراضي دول خليجة ضد إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسى يضع أكاليل الزهور على شهداء القوات المسلحة وقبر السادات بمناسبة
أخبار مصر

السيسى يضع أكاليل الزهور على شهداء القوات المسلحة وقبر السادات بمناسبة
إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
لماذا يخاف البعض من الأطباء؟.. اعرف الأسباب
علاقات

لماذا يخاف البعض من الأطباء؟.. اعرف الأسباب

بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران
شئون عربية و دولية

بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟