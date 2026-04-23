تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

09:46 ص 23/04/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك مصر:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:
51.96 جنيهًا للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

