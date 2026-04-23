تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.96 جنيهًا للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.