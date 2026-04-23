تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : مصراوي
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.96 جنيهًا للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.