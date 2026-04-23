إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

كتب : ميريت نادي

09:49 ص 23/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 23-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7955 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4707 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر سبيكة الذهب سعر الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يخاف البعض من الأطباء؟.. اعرف الأسباب
علاقات

لماذا يخاف البعض من الأطباء؟.. اعرف الأسباب

"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء
أخبار مصر

"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء
حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
زووم

حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران
شئون عربية و دولية

بيان إيراني حاد بشأن استغلال أمريكا أراضي وأجواء 5 دول خليجية ضد طهران
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء