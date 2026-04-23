انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 23-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4640 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7955 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4707 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.