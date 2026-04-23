أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 24 أبريل 2026 حتى الثلاثاء 28 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضح "البيان" أن طقس يومي الجمعة والسبت يشهد أجواءً مائلة للبرودة إلى معتدلة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، على أن يميل الطقس للبرودة إلى الاعتدال خلال فترات الليل.

شبورة مائية ورياح نشطة

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

ولفتت "الأرصاد" إلى نشاط ملحوظ للرياح يومي الجمعة والسبت على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق على فترات متقطعة.

امتداد نشاط الرياح لباقي الأسبوع

أضاف "البيان" أن نشاط الرياح يستمر بداية من الأحد 26 أبريل وحتى الثلاثاء 28 أبريل، ليشمل أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

متابعة مستمرة للتقلبات الجوية

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على سرعة التغيرات في حالة الطقس خلال فصل الربيع، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

