"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء

كتب : أحمد العش

09:00 ص 23/04/2026

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 24 أبريل 2026 حتى الثلاثاء 28 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضح "البيان" أن طقس يومي الجمعة والسبت يشهد أجواءً مائلة للبرودة إلى معتدلة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، على أن يميل الطقس للبرودة إلى الاعتدال خلال فترات الليل.

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

ولفتت "الأرصاد" إلى نشاط ملحوظ للرياح يومي الجمعة والسبت على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السلوم وسيوة ومطروح، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق على فترات متقطعة.

أضاف "البيان" أن نشاط الرياح يستمر بداية من الأحد 26 أبريل وحتى الثلاثاء 28 أبريل، ليشمل أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على سرعة التغيرات في حالة الطقس خلال فصل الربيع، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

تغير المناخ يحذر: الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
مأساة عروس التجمع.. سارة تطلب الخلع: "جوزي بيطلب حاجات غير طبيعية"
هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في المونديال بلا نادٍ؟
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
وداعا للحشرات.. حلول طبيعية وآمنة لطرد الناموس والذباب سريعا
وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟