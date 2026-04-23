

تقدمت "سارة.م" بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد شهرين فقط من الزواج، مبررة طلبها بتعرضها لضغوط نفسية شديدة بسبب "طلبات غير مقبولة ومحرمة شرعًا من زوجها".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة تعارف تقليدية سادها الهدوء والاحترام، مؤكدة أنها لم تلاحظ أي سلوك مريب من زوجها قبل الزواج، الأمر الذي شجعها على إتمام الزيجة دون تردد، خاصة مع إشادة المحيطين به بحسن أخلاقه.

سارة تطلب الخلع في التجمع بسبب "طلبات محرمة

وأضافت: "بعد الزواج بأيام قليلة بدأت ألاحظ تغيرات غريبة في تصرفاته، كان يطلب مني أشياء غير طبيعية ومرفوضة بالنسبة لي، وكنت أرفض بهدوء في البداية، لكنه كان يضغط عليّ ويقنعني أن ذلك أمر عادي".

وأوضحت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت سريعًا بسبب إصرار الزوج على تلك التصرفات، مشيرة إلى أنها حاولت مرارًا إقناعه بالعدول عنها، مستعينة ببعض المقربين، إلا أنه رفض تمامًا، بل واتهمها بالتشدد وعدم التفهم.

وتابعت "سارة": "وصل به الحال إلى أنه بدأ يهددني إذا لم أنفذ طلباته، وهذا جعلني أعيش في حالة خوف وتوتر مستمر، ولم أعد قادرة على تحمل الوضع أكثر من ذلك".

وأكدت "سارة" أنها لجأت إلى أسرتها لطلب الدعم، وبعد مناقشات ومحاولات للصلح لم تسفر عن أي نتيجة، قررت اتخاذ الطريق القانوني حفاظًا على كرامتها وسلامتها النفسية.

وأشارت إلى أنها لم تطلب أي حقوق مادية مقابل الخلع، مكتفية بالتنازل عن كافة مستحقاتها الشرعية مقابل إنهاء العلاقة الزوجية بشكل رسمي، مؤكدة أن الاستمرار في هذا الزواج أصبح مستحيلًا.

ورفعت دعوى خلع حملت رقم 526 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

