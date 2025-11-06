إعلان

ضبط 281 عبوة دواء مهربة بمطار الإسكندرية بقيمة تتجاوز 1.4 مليون جنيه

كتب : أحمد الخطيب

03:34 م 06/11/2025
أحبطت جمارك مطار الإسكندرية الدولي محاولة تهريب 281 عبوة دواء بشري داخل حقائب عدد من الركاب القادمين من جدة، قدرت قيمتها الجمركية بنحو 744 ألف جنيه، والرسوم المستحقة عليها 40 ألف جنيه، بإجمالي تعويضات تقترب من 1.5 مليون جنيه.

وأوضحت المصلحة أن الضبطية تمت أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة فلاي أديل يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حين اشتبه فريق الفحص بالأشعة في وجود أجسام غريبة داخل عدد من الحقائب.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2025، وتحريز المضبوطات بمعرفة أحمد سلمان تحت إشراف محمد الدسوقي مدير إدارة الوديعة.

