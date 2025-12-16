تصوير- محمد معروف:

فجر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري الكبير، مفاجأة اليوم، بإعلانه عن خططه دمج كافة شركاته في مصر تحت شركة قابضة واحدة مدرجة في البورصة.

وفي مقابلة مطولة خلال مؤتمر حابي السنوي السابع، كشف ساويرس رؤيته للأوضاع الاقتصادية الحالية وتوقعاته للأداء الاقتصادي في المستوى المنظور وتحركات الذهب باعتباره الملاذ الآمن في 2026. وشدد على ضرورة تخارج الحكومة سريعا من كافة القطاعات الاقتصادية.

قابضة كبرى وطرحها بالبورصة

وعن خططه للشركة القابضة الضخمة التي يعتزم إنشاءها، قال ساويرس إنها ستضم أنشطة متنوعة تشمل السياحة، والزراعة، والتصنيع، والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر، ما يجعلها منصة استثمارية متكاملة لأي مستثمر يسعى للدخول في أكثر من نشاط اقتصادي في مصر.

وأكد أن قطاع العقارات سيظل منفصلًا عن الكيان الموحد، نظرًا لكونه تابعا لشركة قابضة أخرى.

السياحة وتشغيل المطارات وجزيرة نيلية في خطط ساويرس الاستثمارية

وفي حديثه لحابي، كشف ساويرس ملامح اهتماماته الاستثمارية في 2026. وأبدى اهتمامه بالمنافسة على إدارة وتشغيل مطار الغردقة، بعد تواصله مع شركتين إيطالية وفرنسية.

كما أعرب عن أمله في إدارة وتشغيل مطاري الأقصر وسوهاج.

وقال إنه يستهدف تنمية جزيرة تطل على النيل في سوهاج مع تصور مبدئي لضمها فندق ونادٍ رياضي للألعاب الرياضية.

وعن نظرته للقطاع السياحي وفرص ضخ استثمارات مستقبلية، أشار ساويرس، إلى أنه ضخ استثمارات إجمالية بنحو مليار ونصف في منطقة الأهرامات.

استقرار الصرف يدعم الاستثمار.. وأوصي بتسريع التخارج الحكومي

وأكد نجيب ساويرس أن هناك تحسن في جاذبية وتنافسية الاستثمار بمصر بفضل إفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف حاليا كان عاملا أساسيا في طمأنة المستثمرين وتقليل مخاوفهم، وانعكس بشكل إيجابي على البورصة التي تعد أسرع وسيلة للاستثمار.

وشدد ساويرس على ضرورة التخارج الحكومي السريع من كافة القطاعات الاقتصادية. وقال: الحكومة ليست من مسؤوليتها منافسة القطاع الخاص في العقارات أو أي قطاعات أخرى، ودور الدولة منظم ورقيب وليس منافسا.

وأوصى وحدة التعامل مع أصول الدولة التي تم إنشاؤها مؤخرا بتسريع طرح مقرات الوزارات التي تم إخلاؤها في وسط البلد للاستثمار، لتحويلها لفنادق ومشاريع استثمارية في وسط البلد وعلى النيل دون التشدد في التسعير.

كما اقترح إدخال القطاع الخاص لإنقاذ المصانع المتعثرة ورفع رأسمالها. واعتبر أن طرح حصة من رأس مال بنكي الأهلي ومصر بالبورصة سيجد نجاحا كبيرا.

وأكد ساويرس ضرورة استقلالية الصندوق السيادي المصري في اتخاذ القرارات وأن تحتذي الحكومة بنموذج الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة.

الفائدة والعقارات ومستقبل الذهب.. روشتة ساويري لـ2026

واعتبر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة مدمر للقطاع العقاري، وقال إن نصف تكلفة الإنشاء تأتي من سعر الفائدة، ما يزيد معاناة القطاع في ظل محدودية السيولة مع الناس.

وشدد على أهمية تذليل العقبات أمام القطاع العقاري، لإنعاش الاقتصاد المصري.

وتوقع رجل الأعمال المصري الشهير ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 5 و6 آلاف دولار العام المقبل، مرجعا ذلك إلى 3 عوامل، هي: نقص المعروض من الذهب، والتوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار الفائدة عالميا على الدولار.

وحذر ساويرس من الاستثمار في العملات المشفرة، وقال إن مشكلتها تتمثل في التذبذب وإمكانية الاختراقات.