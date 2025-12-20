كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 20-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6.5 و12.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و28 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 11 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.