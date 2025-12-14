بيان مهم من التنمية المحلية بشأن المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الرسمية لدولة الكويت، عددًا من المسؤولين الخليجيين لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتعدين والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاءه بمقر هيئة الاستثمار الكويتية (KIA) مع الدكتور صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى اجتماعه مع الدكتور طارق سليمان الرومي، وزير النفط الكويتي، والمهندس حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بدولة العراق ووزير النفط.

وأكد الوزير على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول المصري، بما يشمل تطوير معامل التكرير، ومشروعات البتروكيماويات، والطاقة الجديدة مثل الهيدروجين منخفض الكربون، إلى جانب تعزيز قطاع التعدين في مصر من خلال الاستثمار في الذهب والنحاس والفوسفات والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى جاهزية مصر لتقديم بيئة استثمارية عالية العائد ومنخفضة المخاطر، مع إمكانية تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

كما تناولت الاجتماعات سبل دعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بالسوق الكويتي، إلى جانب بحث زيادة استثمارات الشركات الكويتية في قطاع البترول المصري، وتبادل الخبرات الفنية بين شركات البلدين من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة.

وفيما يخص العراق، تم استعراض تيسير دخول شركات مصرية جديدة إلى السوق العراقي، بما في ذلك الشركة المصرية للغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، مع تعزيز التعاون في مجالات التكرير ومعالجة الغاز المصاحب.

وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والدول الشقيقة، وتدعم استراتيجية مصر لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة وتطوير استثمارات مشتركة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي ويزيد من حجم مشاركة الشركات المصرية بالخارج.