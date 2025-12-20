معيط: إصلاحات صندوق النقد "مؤلمة" لكنها ضرورية

كاب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن الشروط المرتبطة ببرامج الصندوق يمكن أن تتسبب في "آثار سلبية ومعاناة" للمواطنين.

وأشار "معيط"، خلال حواره ببرنامج "الصنايعية" عبر فضائية "المحور"، إلى تطور فكر الصندوق في السنوات الأخيرة ليراعي البعد الاجتماعي.

وأضاف، ردًا على تساؤلات حول صورة الصندوق في أعين المصريين، قائلًا: يوجد خلط في الخبرات المتراكمة.

وأوضح الفرق بين دور صندوق النقد والبنك الدولي، حيث يركز الأول على معالجة الاختلالات التمويلية الحادة عندما تلجأ إليه الدول طالبة المساعدة.

وتابع: "البرنامج يكون له مستهدفات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وعادة ما يرتبط بإجراءات تمس الناس، ولذلك يراها البعض تدخلات".

وقال الدكتور محمد معيط: تحاورت مع الصندوق وسألتهم عن الطبقة المتوسطة، مؤكدًا أن عملية الإصلاح رغم أنها تؤدي في النهاية إلى استقرار الاقتصاد ونموه وخلق وظائف، إلا أنها تأخذ وقتًا، ربما لا يقل عن سنتين، تظل فيهما الطبقة المتوسطة تتأثر سلبًا وتعاني.

وشدد على أن برامج صندوق النقد تهدف بالأساس إلى مساعدة الدول على استعادة الاستقرار الاقتصادي، والذي يُترجم في خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وخفض أسعار الفائدة والدين وخدمته، مضيفًا أن التعامل مع الصندوق هو أمر استثنائي وليس قاعدة تستمر إلى ما لا نهاية.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: "مع استقرار الاقتصاد، أتمنى أن فترة المعاناة لا تطول".

وأشار إلى أن الهدف هو خفض معدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي، حتى يشعر المواطنون باستقرار الأسعار وتصبح أي زيادات في دخولهم "محسوسة"، مبديًا أمله في أن يشهد 2026 تحسناً فعليًا في مؤشرات المعيشة.

