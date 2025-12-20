ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 20-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37050 جنيه، بزيادة 517.54 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37500 جنيهًا، بزيادة 27 جنيها.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4061.11 جنيه، بزيادة 82.39 جنيه.