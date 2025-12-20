إعلان

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق

كتب : دينا خالد

10:46 ص 20/12/2025

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 20-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37050 جنيه، بزيادة 517.54 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37500 جنيهًا، بزيادة 27 جنيها.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4061.11 جنيه، بزيادة 82.39 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

