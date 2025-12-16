نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة

تصوير- محمد معروف:

أعلن نجيب ساويرس رجل الأعمال، خططه لدمج جميع شركاته العاملة في مصر تحت كيان واحد، بهدف إنشاء شركة قابضة ضخمة مدرجة في البورصة المصرية.

وأوضح ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، أن الشركة الجديدة ستضم أنشطة متنوعة تشمل السياحة، والزراعة، والتصنيع، والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر، ما يجعلها منصة استثمارية متكاملة لأي مستثمر يسعى للدخول في أكثر من نشاط اقتصادي في مصر.

وأكد رجل الأعمال الكبير أن قطاع العقارات سيظل منفصلًا عن الكيان الموحد، نظرًا لكونه تابعا لشركة قابضة آخرى.