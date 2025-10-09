نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السولار قُدرت بـ118 ألف لتر، كانت محملة على سيارتين صهريجيتين تم رصدهما قبل توجههما نحو المثلث الحدودي الجنوبي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية تمكنت من تتبع السيارتين عبر منظومة الـGPS، بعد خروجهما من محافظة أسيوط، حيث تم تحديد موقعهما في منطقة صحراوية بشرق العوينات، وضبط السائقين وبحوزتهما الكميات دون تفريغها.

وأضافت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها شطب مقاول النقل نهائيًا من التعامل مع قطاع البترول، في إطار سياسة الهيئة الرامية لتشديد الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والحد من الممارسات غير المشروعة.

كما ضبطت اللجنة محطة وقود بمحافظة قنا تلاعبت في كميات بلغت نحو 445 ألف لتر من السولار والبنزين، حيث تم تحصيل فروق الأسعار لصالح الهيئة بقيمة 14 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي محافظة أسيوط، تمكنت اللجنة بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط مخزن غير مرخص لتجميع المنتجات البترولية بمركز منفلوط، حيث جرى سحب الكميات المضبوطة وتفريغها في إحدى المحطات تحت التحفظ، بقرار من النيابة العامة.

كما تم ضبط محطة غير شرعية بمركز كوم حمادة في البحيرة، كانت تتداول السولار والبنزين داخل تنكات فوق سطح الأرض بطريقة غير آمنة ومخالفة للمواصفات، وجرى التنسيق مع التموين لإزالة المخالفة بعد إخطار النيابة العامة.

وأكدت الهيئة أن اللجنة المركزية تواصل حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومستودعات الشحن ومخازن توزيع البوتاجاز في مختلف المحافظات، مشددة على استمرار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مخالفات يتم رصدها.







