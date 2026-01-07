إعلان

تصل إلى 14%.. تعرف على أسعار الفائدة عل حسابات التوفير بالبريد

كتب : آية محمد

04:25 م 07/01/2026 تعديل في 04:35 م

شهادات بسعر فائدة

يواصل البريد المصري منافسة البنوك بتقديم أسعار فائدة مرتفعة على حسابات التوفير لديه بهدف الحفاظ على عملائه وجذب عملاء آخرين بعد مواصلة البنوك خفض أسعار الفائدة لديها بعد قرارات البنك المركزي على مدار العام الماضي.

خلال 2025 تحولت البنوك إلى سياسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير أكتر من مرة بفعل اتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة 5 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

خفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% العام الماضي آخرها 1% في ديسمبر إلى 20% للإيداع و21% للإقراض بدعم تباطر معدل التضخم.

يقدم البريد عبر مكاتبه المنتشرة على مستوى القرى والنجوع والمدن والمحافظات مجموعة متنوعة من حسابات التوفير بعوائد ودوريات صرف مختلفة لتناسب احتياجات مختلف العملاء، سواء الباحثين عن عائد سنوي ثابت أو صرف شهري أو ربع سنوي، مع حدود دنيا مرنة لفتح الحساب واحتساب العائد.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل حسابات التوفير المتاحة في البريد المصري:

أولا- حساب التوفير السنوي

سعر الفائدة: 7% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: في نهاية كل سنة مالية.

الحد الأدنى لاحتساب العائد: 100 جنيه.

رسوم فتح الحساب: 25 جنيهًا.

ثانيا- حساب سوبر توفير "العائد الشهري"

سعر الفائدة: 14% سنويًا.

دورية صرف الفائد: شهريًا.

الحد الأدنى لاحتساب العائد: 50 ألف جنيه.

الحد الأدنى للرصيد الافتتاحي: 300 جنيه.

رسوم فتح الحساب: 100 جنيه.

ثالثا- حساب التوفير ذو العائد الربع سنوي

سعر الفائدة: 6.25%.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

رسوم فتح الحساب: 50 جنيهًا للفرد.

الحد الأدنى للإيداع الافتتاحي واحتساب العائد: 300 جنيه.

رابعا- حساب التوفير ذو العائد الشهري

سعر الفائدة: 6%.

دورية صرف الفائدة: شهريًا.

رسوم فتح الحساب: 50 جنيهًا للفرد.

الحد الأدنى للإيداع الافتتاحي واحتساب العائد: 300 جنيه.

أسعار الفائدة حسابات التوفير بالبريد خفض أسعار الفائدة

