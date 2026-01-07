إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن واستقرار الذهب

كتب : آية محمد

01:59 م 07/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والزيت، والأرز، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

15 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الزيت والأرز وانخفاض اللحوم بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

البيض الدواجن الزيت الأرز

