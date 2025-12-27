كامل الوزير يفتتح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر جكع" بجيبوتي



افتتح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " بجيبوتي بحضور يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، وحسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات.

و أعرب الوزير في بداية كلمته خلال فعاليات الافتتاح عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام وهو افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" في منطقة "عرتا"، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي الشقيقة، ويجسد الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تقدماً من الشراكة التنفيذية والتنموية الشاملة.

وأشار الوزير، إلى إن افتتاح محطة الطاقة الشمسية يُعد ترجمة عملية وملموسة لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين بلدينا، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجه الثابت لجمهورية مصر العربية نحو دعم الأشقاء الأفارقة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة ، من خلال نقل الخبرات ، وبناء القدرات ، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ ، بما يحقق أثراً مباشراً وملموساً على حياة المواطنين.

وأضاف الوزير، أن محطة الطاقة الشمسية التي نفتتحها اليوم لا تمثل مجرد مشروع لتوليد الكهرباء، وإنما تُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .

وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع يجسد التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع مع نظيراتها الجيبوتية ، في دعم مسارات التنمية بالقارة الأفريقية ، وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.