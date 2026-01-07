إعلان

ضبط طن دواجن وبانيه فاسد في حملة تموينية بشبين القناطر

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:43 م 07/01/2026

ضبط طن دواجن وبانيه فاسد في حملة تموينية بشبين الق

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية حملة تموينية مفاجئة بمدينة شبين القناطر، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومجلس المدينة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضبط المخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الدواجن والبانيه المجمد والمتبل داخل أحد المخازن، دون وجود أي بيانات توضح مصدرها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة. كما جرى ضبط 10 كيلوجرامات من اللحوم المفرومة بحوزة أحد مطاعم البيتزا والكريب، دون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها.

وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ضبط طن دواجن وبانيه فاسد حملة تموينية بشبين القناطر مديرية التموين بمحافظة القليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية

