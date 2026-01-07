ضبط طن دواجن وبانيه فاسد في حملة تموينية بشبين القناطر

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية حملة تموينية مفاجئة بمدينة شبين القناطر، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومجلس المدينة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضبط المخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الدواجن والبانيه المجمد والمتبل داخل أحد المخازن، دون وجود أي بيانات توضح مصدرها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة. كما جرى ضبط 10 كيلوجرامات من اللحوم المفرومة بحوزة أحد مطاعم البيتزا والكريب، دون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها.

وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.