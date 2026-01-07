إعلان

اجتماع موسع بصحة الدقهلية لمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية (صور)

كتب : رامي محمود

05:46 م 07/01/2026
الدقهلية - رامي محمود:

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة المديرية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد وخطة الانتشار الميداني.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة مي جانو، مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة سوزان أحمد، مدير إدارة الإمداد الدوائي، والدكتور أحمد طايل، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتورة رهام حسن، مدير الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة شيرين حسن، مدير مراقبة العهد، والدكتورة مروة عفيفي، مسؤول الشراء الموحد، إلى جانب مدير وحدة المستلزمات الطبية.

وناقش الاجتماع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والإدارات الصحية، مع التأكيد على سرعة توفير أي نواقص قد تظهر خلال فترة التأمين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية دون تأثر، خاصة في ظل زيادة معدلات التردد خلال فترة الأعياد.

كما تناول الاجتماع ما تم إنجازه في ملف ميكنة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، وأهمية تسريع وتيرة العمل به لتحقيق دقة أكبر في متابعة الأرصدة، وسهولة تبادل البيانات بين المديرية والمنشآت الصحية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار حال وجود أي نقص.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد الفرق المسؤولة عن الإمداد الدوائي داخل المستشفيات والإدارات الصحية، لتكثيف أعمال حصر الأرصدة وتجميع البيانات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مع سرعة توفيرها حال توافرها داخل المحافظة، سواء من خلال مخزن الأدوية والمستلزمات الرئيسي بالمديرية أو عبر إعادة توزيع الأرصدة بين المستشفيات التي لديها فائض.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة الجاهزية الكاملة لمنظومة الدواء والمستلزمات خلال فترة الأعياد، مشددًا على المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان استقرار الخدمة الطبية وتقديم رعاية صحية آمنة للمواطنين على مدار الساعة.

