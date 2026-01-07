وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص تعزيز التعاون

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في العاصمة نيقوسيا، تعويز التعاون المشترك في مجال الطاقة وذلك على هامش مشاركة الوزير ممثلاً لمصر في مراسم تسلم قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وقبرص في مجال الطاقة، مع التركيز على تسريع تنفيذ مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالتسهيلات المصرية، بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض الجانبان آخر تطورات خطط ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، والتي تشهد تقدماً مستمراً، بما يسهم في دعم دور قبرص كمُنتج ومُصدر للغاز إلى الأسواق الأوروبية، من خلال الاستفادة من التسهيلات المصرية.

وأكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لمشروعات الربط في مجال الغاز الطبيعي بين البلدين، ودورها في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التكامل في شرق المتوسط.

كما بحث اللقاء أهمية تكثيف وتيرة تنفيذ مشروعات الربط خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استمرار التنسيق المصري القبرصي في ملفات الطاقة ذات الاهتمام المشترك على المستوى الأوروبي.