البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025

كتب- أحمد الخطيب:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في تقريرها السنوي، إن عام 2025 شهد تحولاً نوعيًا في قطاعي البترول والغاز والتعدين في مصر، بعد سنوات من التحديات، حيث أسهمت الإجراءات التحفيزية للوزارة في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة والمعادن، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وبحسب بيان الوزارة، شهد عام 2025 نقلة كبيرة في قطاع البترول والغاز، بعد أن نجحت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في إعادة ثقة الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.

وقد أدى ذلك إلى وقف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات، وبدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية منذ أغسطس، فيما حقق البترول الخام الثبات والاستقرار تمهيدًا للعودة إلى الزيادة وفق خطة الوزارة الخمسية للاكتفاء الذاتي.

وتم وضع حوالي 430 بئراً على خريطة الإنتاج، ما أضاف نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي، وساهم ذلك في خفض الفاتورة الاستيرادية. كما عاد حقل "ظهر" للحفر ووضع آبار جديدة على الإنتاج، ليصبح الحقل مسؤولا عن نحو 25% من إجمالي إنتاج الغاز المحلي.

على صعيد الاكتشافات، سجل القطاع 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، دخل 67 منها حيز الإنتاج، بينما تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز واستثماراتها تتجاوز 1.6 مليار دولار، مع حفر أكثر من 170 بئرًا جديدة، بالإضافة إلى طرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار، ما يعكس جاذبية المناخ الاستثماري المصري.