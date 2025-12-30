إعلان

البترول: طفرة في التكرير خلال 2025 لتقليص حجم الواردات

كتب : أحمد الخطيب

07:32 م 30/12/2025
    وزارة البترول تصدر تقريرها السنوي
    وزارة البترول تصدر تقريرها السنوي
    وزارة البترول تصدر تقريرها السنوي

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها السنوي عن إنجازات عام 2025، مؤكدة أن العام شهد تحولاً نوعيًا في قطاعي البترول والغاز والتعدين في مصر، بعد سنوات من التحديات، حيث أسهمت الإجراءات التحفيزية للوزارة في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة والمعادن، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وبحسب بيان الوزارة، ساهمت منظومة مصافي تكرير البترول في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، حيث تم إنتاج 34 مليون طن من المنتجات البترولية، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي، وبلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار.

وفي إطار تطوير مشروعات إنتاج المنتجات عالية القيمة، تسارعت أعمال مجمع إنتاج السولار في أسيوط (أنوبك) ومجمع التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول، ما يسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية لمصر. كما تم توقيع اتفاقيات لتطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول البترول، بالتعاون مع موانئ الفجيرة الإماراتية.

أما على مستوى البتروكيماويات، فقد قطعت الوزارة خطوات هامة لتنفيذ 10 مشروعات جديدة، من بينها إنتاج الصودا آش في العلمين الجديدة، ومشروعات الإيثانول الحيوي والإنتاج المعدني للسيليكون، بالإضافة إلى توسعات في مصانع الألكيل بنزين والإنتاج الصناعي بالإسكندرية، ما يعزز القدرة الإنتاجية ويخفض الاعتماد على الواردات.

تكرير البترول وزارة البترول

