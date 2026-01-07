إعلان

من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:40 م 07/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة داخل منزلهم بمدينة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول كل من: «محمود. أ. ع» (46 عامًا)، وزوجته «إيمان. س. س» (36 عامًا)، ونجليهما «آدم» (10 أعوام)، و«جنى» (15 عامًا)، وهم يعانون من إعياء شديد وقيء مستمر، نتيجة تناولهم وجبة سمك فاسدة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

