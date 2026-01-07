يرى خبراء اقتصاديون، تحدثوا إلى "مصراوي"، أن السوق المصري قادر على استيعاب دخول شركات جديدة وقيدها في البورصة، خاصة في ظل حاجة السوق خلال الفترة الأخيرة إلى شركات جديدة، بعد تخارج عدد كبير من الشركات، وكذلك لاستكمال مراجعات صندوق النقد الدولي.

كان الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن استعداد سوق المال لاستقبال طفرة في الاكتتابات الجديدة خلال عام 2026، مؤكداً أن هناك نحو 8 شركات أبدت جدية تامة في خطوات القيد، مع تركيز ملحوظ على قطاعي السياحة والخدمات الطبية.

وأشار إلى أن وفرة السيولة الحالية في السوق تعد حافزاً قوياً للمستثمرين، مشدداً على أن دخول كيانات كبرى إلى منصة التداول سيعزز من القيمة السوقية الإجمالية ويرفع من التصنيف العالمي للبورصة المصرية بشكل مباشر .

بحسب محمد عبد الهادي، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، فإن السوق يحتاج إلى تنفيذ برنامج طروحات منذ فترة طويلة، وذلك بسبب تخارج عدد كبير من الشركات الكبرى، مثل شركات المحمول، وأوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم كونستراكشن، خلال الفترات السابقة، والتي كانت تمثل ثقلًا كبيرًا للسوق.

وأكد أن صندوق النقد الدولي أشار في فترات سابقة إلى أهمية وجود برنامج الطروحات، يتضمن طرح شركات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في الشركات المصرية، باعتبار ذلك أحد المعايير الرسمية التي يتوجب على الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤكد قدرة السوق على استيعاب هذه الشركات.

وأضاف عبد الهادي أنه لا بد من تطبيق العديد من الآليات داخل السوق، مثل تعديل نظام التداول، حتى يتمكن من استيعاب عدد الشركات التي سيتم إدخالها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رئيس البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية أكدا العمل على تهيئة السوق قبل طرح الشركات الجديدة، من خلال تطبيق نظام صانع السوق، وتفعيل المشتقات المالية، ومد فترة التداول.

يوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية الذي يدعم برنامج الإصلاح المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار مرارا بأهمية التخارج من الأصول التابعة لها وطرحها أمام المستثمرين سواء بالبيع المباشر أو الطرج بالبورصة بهدف تخفيف المصروفات على كاهل الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره دون مزاحمة.

ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي والمسؤول عن صناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية،أن السوق قادر على الاستيعاب، نظرًا لحاجته خلال الفترة الأخيرة إلى ضخ ووجود شركات جديدة.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي يشترط، مع كل مراجعة، وجود جزء من هذه الطروحات لاستكمال المراجعة، مشيرًا إلى أنه بدون تنفيذ برنامج الطروحات قد يحدث تأجيل للبرامج.

وأوضح أن وجود هذه الطروحات يسهل استكمال المراجعات وصرف الشرائح، وتسريع الإجراءات المتفق عليها بين الصندوق والحكومة المصرية.

