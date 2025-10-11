ترامب يفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين بدءا من 1 نوفمبر



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشال"، "علمت للتو أن الصين اتخذت موقفا عدائيا للغاية تجاه التجارة، حيث أرسلت رسالة شديدة العداء إلى العالم، تُعلن فيها أنها ستفرض، اعتبارا من 1 نوفمبر 2025، ضوابط تصدير واسعة النطاق على جميع المنتجات التي تصنعها تقريبا، وحتى بعض المنتجات التي لم تصنعها هي.



وأضاف ترامب، أن هذا الأمر يؤثر على جميع الدول، دون استثناء، ومن الواضح أنه كان خطة وضعتها الصين قبل سنوات.



وتابع ترامب، أنه أمر غير مسبوق على الإطلاق في التجارة الدولية، ويمثل عارا أخلاقيا في التعامل مع الدول الأخرى".



وأضاف ترامب: "استنادا إلى حقيقة أن الصين اتخذت هذا الموقف غير المسبوق، وبالحديث باسم الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وليس باسم الدول الأخرى التي تعرضت للتهديد المماثل، واعتبارا من 1 نوفمبر 2025 (أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات إضافية تتخذها الصين)، ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة جمركية بنسبة 100% على الصين، علاوة على أي تعريفة تدفعها حاليا، وفي 1 نوفمبر أيضا، سنفرض ضوابط تصدير على أي وجميع البرامج (Software) الحيوية".



وختم الرئيس الأمريكي منشوره بالقول: "من المستحيل تصديق أن الصين كانت لِتتخذ مثل هذا الإجراء، لكنها فعلت ذلك، والباقي تاريخ. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة!"